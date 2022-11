Bigg Boss Tamil 6: யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்.. ஆதிவாசி அசீம் அட்டகாசம்.. அடக்கிய விக்ரமன்!

சென்னை: என்னடா அசீமையும் விக்ரமனையும் ஆதிவாசி டீமில் ஒன்னா போட்டுருக்காங்களேன்னு நினைச்ச உடனே சண்டை வெடித்து விட்டது.

தனக்கு மட்டும் தான் அறிவு இருக்கு மத்தவங்க எல்லாம் முட்டாள் என நினைக்கும் மனநிலையில் தொடர்ந்து அசீம் சுயநல ஆட்டம் ஆடி வருகிறார் என அவரது செயலை பார்த்து ரசிகர்கள் திட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்றைய 3வது ப்ரோமோவில் உங்க யார் பேச்சையும் நான் கேட்க மாட்டேன் என அசீம் சொல்ல, உன் பேச்சை நாங்க ஏன் கேட்கணும் என விக்ரமன் வரிந்து கட்டிக் கொண்டு வந்திருப்பது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

லூசு மாதிரி பேசாதீங்க..கடும் வாக்குவாதத்தில் அசீம், ஜனனி..ரணகளமான பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Azeem again starts his foul game and Vikraman thrashed him. Azeem fight with everyone in the Bigg Boss house from the Day 1 to Day 51 trolled by bigg boss fans.