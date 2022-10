ரொம்ப கீழ்த்தரமான போட்டியாளர்.. அசீமுக்கு குவிந்த ரெட் கார்டுகள்.. வெறும் ஷோவுக்கு மட்டும் தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6ன் 13வது நாள் புரமோ 2 தற்போது வெளியாகி உள்ளது. ஆயிஷா, விக்ரமன் உள்ளிட்டோருடன் அசீம் பேசிய பேச்சுக்களும் அத்துமீறி அவர் நடந்து கொண்டதும் பிக் பாஸ் ரசிகர்களால் வன்மையாக கண்டிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் அசீமை அமைதியாக விட்டு விட்டால் சரியாக வராது என்பதை புரிந்து கொண்ட பிக் பாஸ் டீம் கமலை வைத்து வறுத்தெடுக்க அனுப்பி உள்ளது.

அசீமுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை எழுந்த நிலையில், போட்டியாளர்களை வைத்தே கமல் ரெட் கார்டுகளை கொடுக்க வைத்துள்ள பரபரப்பான புரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Azeem gets red cards from housemates over his rude behaviour to Ayesha. Kamal Haasan seriously warns Azeem issue but fans wants to give a redcard and pull him out from the show.