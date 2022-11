அசீமுக்கு இதுக்கு மேல ஒரு அசிங்கம் இருக்கவே முடியாது.. கடைசி இடத்துக்கே கொண்டு சென்ற கமல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட்டுகள் கடைசி நேர பரபரப்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் கூட்டி உள்ளன.

வழக்கம் போல என்ன தான் பிரச்சனை பண்ணினாலும் அசீமுக்கு மக்கள் ஓட்டுப் போட்டு முதலிடத்தில் சேவ் செய்து வந்தனர்.

ஆனால், இந்த வாரம் நெட்டிசன்களை தவிர்த்து பொது மக்கள் யாருமே அசீமுக்கு ஓட்டுப் போடவில்லை என்கிற பகீர் உண்மை வெளியாகி அவரது கொட்டம் முழுவதையும் அடக்கி விட்டது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Azeem or Nivashini who will evict promo upsets Azeem army and Kamal Haasan try to convey a big life lesson to Azeem for his bad behaviours and worst words usage in that house.