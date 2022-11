தனலட்சுமி மூஞ்சில ஒரு லட்சம் முட்டை அடிப்பாங்க.. அவுட் ஆனாலும் அசீமுக்கு வாய்க்கு குறைச்சல் இல்லை!

சென்னை: அசீம் முகத்தில் நான் முட்டை அடித்து விட்டேன் என சந்தோஷப்பட்ட தனலட்சுமியை பார்த்து, நீ வெளியே போ ஒரு லட்சம் முட்டையை உன் மூஞ்சிலே அடிப்பாங்க என அசீம் பேசிய காட்சிகள் இன்றைய 3வது ப்ரமோவில் வெளியாகி உள்ளது.

வான்டட்டா தான் மட்டும் தான் ஏலியன் இருக்கும் இடத்திற்கு அடிக்கடி செல்வேன் என அடம்பிடித்து விளையாடி வரும் அசீமை தனலட்சுமி அவுட் செய்து விட்டார்.

முகத்தில் முட்டை அடித்து கலாய்த்த நிலையில், அவுட்டான அசீம் நான் சிரிக்கவே இல்லை என சாதிக்க பிக் பாஸ் அதிரடி தீர்ப்பு கொடுத்து விட்டார்.

ரௌடியா நீ...சவுண்டு விட்ட விக்ரமன்..ஆடிப்போன அசீம்..என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Dhanalakshmi poured eggs on Azeem's face and makes him anger and he hit backs Dhanalakshmi and told after eviction fans will throw lakhs of eggs in your face Dhanalakshmi.