வெள்ளை உடை போல் அவர் உள்ளமும் வெள்ளை..பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் ஜிபி முத்துவை கொண்டாடும் பிக் பாஸ் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக வெள்ளிக்கிழமை வரை வந்து விட்டது. முதல் வாரத்திலேயே சந்தோஷத்துக்கும் சண்டைக்கும் பஞ்சமே இல்லாதது போல புதிய போட்டியாளர்கள் ரசிகர்களை என்டர்டெயின் பண்ணி வருகின்றனர்.

சிலர் இங்கேயும் வந்து மிக்சர் தான் சாப்பிடுவேன் என இன்னமும் போர்வைக்குள் ஒளிந்திருக்கும் நிலையில், வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை அதிரடி காட்டி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மராக தேர்வாகி உள்ள ஜிபி முத்துவின் 3வது புரமோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

அவர் அணிந்திருக்கும் வெள்ளை உடை போல அவரது மனமும் வெள்ளை என பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Fans appreciates for GP Muthu won best performer of the week and also they warn to be careful same contestants will change soon in coming weeks and turns against with GP Muthu.