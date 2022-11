புடிக்கலைன்னா எவிக்ட் பண்ணிட்டுப்போ.. ஆடியன்ஸிடம் திமிரு காட்டிய மைனா.. ரெடியாயிடுங்க மேடம்!

சென்னை: விஜய் டிவி ப்ராடெக்ட் என்பதால் எப்படியும் தன்னை அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க என 2வது வாரத்தில் வந்த மைனா நந்தினி நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் ஆடியன்ஸிடமே அப்படியொரு திமிர் பேச்சு பேசியுள்ளார் என #Myna ஹாஷ்டேக்கை போட்டு ரசிகர்கள் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டா மைனா நந்தினி தெறி பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுப்பார் என்று பார்த்தால் மணிகண்டன் உடன் மட்டுமே தனியாக விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என விளாசி வருகின்றனர்.

பெய்டு ஹாலிடேஸ் எப்படி இருக்கு என கேட்ட ரசிகை ஒருவருக்கு மைனா நந்தினி சொன்ன பதில் அவரை அடுத்த வாரமே வெளியே அனுப்பிவிடும் என ரசிகர்கள் சபிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6 fans slams Myna Nandhini over her rude behaviour to audience. This Sunday episode Kamal Haasan gives a chance to audience to ask questions to Bigg Boss contestants, only Myna reply affects the fans.