அடுத்த சீசனில் இனிமே பிஆர் பவர், அராஜக போட்டியாளர் தான் டைட்டிலை வெல்வார்களா? ரசிகர்கள் கேள்வி!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் டைட்டிலை வென்றவர்கள் எல்லாம் இப்போ எப்படி இருக்காங்க என்பது ரசிகர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றாலும், இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னராக அசீம் தேர்வாகி உள்ளதற்கு எதிராக ஏகப்பட்ட எதிர்வினைகளை குவிந்து வருகின்றன.

அசீம் டைட்டிலை வென்றதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அசீம் ஆர்மியினர் கொண்டாட்ட மனநிலையில் இருந்தாலும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்டுகள் அதிகப்படியாக பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வெளியாகி வருகின்றன.

விஜய் டிவி மோசமான எக்ஸாம்பிளை செட் பண்ணிட்டீங்க என்றும் இதே போலத்தான் இனிமே பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் நடந்து கொள்ள முனைவார்கள் என அசீமின் வெற்றியை விளாசி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 கிராண்ட் பினாலே...அசீம் ஹாஷ்டேக் டிரெண்டிங்...பரபரப்பாகும் பிக் பாஸ் களம்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 fans slams Vijay Tv after knowing about Azeem won the tile. Many Bigg Boss fans says here after Bigg Boss show turns to be a very worst show due to PR and political game.