சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 56வது நாள் முதல் ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி டிரெண்டாகி வருகிறது.

ஒயிட் டிசர்ட்டில் நாளுக்கு நாள் கமல் ஸ்லிம்மாகவும் அழகாகவும் மாறிக் கொண்டு வருவதை பார்த்தால், சந்துரு கமலாகவும் இந்தியன் 2 நடித்தாலும் ஆச்சர்யப்படுவதற்கு இல்லை என்றே தோன்றுகிறது.

முதல் ப்ரோமோவிலேயே எவிக்‌ஷனுக்காக ஒருசூப்பர் ட்விஸ்ட் டாஸ்க் உடன் கமல் வந்திருப்பது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது.

Bigg Boss Tamil 6: குட் பை குயின்ஸி.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியது இவர் தான்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Queency, Janany and Myna gets suitcase for eviction task given by host Kamal Haasan in Sunday episode. This week Queency will evict from the house details already leaked in social media.