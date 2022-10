பிக்பாஸ் தமிழ் 6..முரட்டு உருவம் ராபர்ட் மாஸ்ட்ருக்குள் இத்தனை சோகமா?..மகளை நினைத்து அழுகை

சென்னை: கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் தனது சோகக்கதையை சொன்ன ராபர்ட் மாஸ்டர் கண்ணீர் விட்டார்.

நான் இறந்த பிறகாவது நான் தந்தை என்று என் மகளுக்கு தெரியட்டும் என கண்ணீர் விட்டார் ராபர்ட் மாஸ்டர்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் முரட்டுத்தனமான உருவமாக இருந்தாலும் அவருக்குள்ளும் ஒரு சோக கதை இருந்ததை கதை சொல்லும் டாஸ்க்கில் காண முடிந்தது.

வெண்பாவின் சூழ்ச்சியில் சிக்கும் பாரதி.. திருமணத்திற்கு ஓகே சொல்லும் ஹீரோ!

English summary

Robert Master broke down in tears as he recounted his sad story during the storytelling task. Robert Master wept to let my daughter know that I am a father after my death. In the storytelling task we could see that although Robert Master was a rugged figure, he also had a sad story in him.