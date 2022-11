நம்ப வச்சு ஏமாதிட்டா.. ரச்சிதாவால் கண்கலங்கிய ராபர்ட் மாஸ்டர்.. என்ன நடக்குது பிக் பாஸ் வீட்டில்?

சென்னை: ரச்சிதா தன்னை ஏமாத்தி விட்டார் என்பது போல ராபர்ட் மாஸ்டர் அழுது புலம்பும் புதிய ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ராஜா, ராணியாக பிக் பாஸ் வீட்டில் கிடைத்த வாய்ப்பை மிஸ் செய்து விடக் கூடாது என ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு கடைசியில் சீக்ரெட் பிளான் மூலம் ஆப்பு அடித்து விட்டார் பிக் பாஸ்.

உடனடியாக ரச்சிதா தான் தன்னை ஏமாத்தி விட்டார் என ராபர்ட் மாஸ்டர் அழுது புலம்பும் காட்சிகள் அரங்கேறி உள்ளன.

ரச்சிதா கையை புடிச்சி.. சுத்தி.. கட்டிப்புடிச்சி என்னவொரு டான்ஸ்.. ராபர்ட் மாஸ்டரின் ராஜ வாழ்க்கை!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Robert Master cried a lot after knowing Rachita cheated him for a task scenes showed in Today second promo. Bigg Boss fans slammed Vijay Tv for continously focused on Robert Master to save him this week.