Bigg Boss Tamil 6: பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் அசீமுக்கு 50 லட்சத்துடன்.. சொகுசு காரும் பரிசு!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ன் டைட்டிலை அசீம் தட்டிச் சென்றார். அசீமின் பெற்றோர்கள் மேடை ஏறி அசீம் பற்றி பாராட்டி பேசினார்கள். 50 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகை மட்டுமின்றி இன்னொரு பரிசும் கிடைத்துள்ளது.

ஷிவின், விக்ரமன் மற்றும் அசீம் மூன்று பேரில் யார் டைட்டிலை வெல்வார்கள் என கடந்த ஒரு வாரமாக ஏகப்பட்ட தகவல்கள், வதந்திகள் என பல விஷயங்கள் ரசிகர்களை போட்டு குழப்பி வந்தன.

விக்ரமனுக்கு ஒரு பக்கம் பெரிய ஆதரவும் அசீமுக்கு மறுபக்கம் பெரிய ஆதரவும் கிடைத்து வந்த நிலையில், விக்ரமனை வீழ்த்தி அசீம் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 டைட்டிலை தட்டித் தூக்கி உள்ளார். பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் அசீமுக்கு ரூ. 50 லட்சம் பரிசுத் தொகையை விஜய் டிவியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மேடையில் வழங்கி சிறப்பித்தனர்.

Bigg Boss Tamil 6 Title Winner Azeem won 50 lakhs and Grand Vitara Car too at Bigg Boss Grand Finale Stage makes his fans and army very happy. Azeem surprised and enjoyed his victory moment very much.