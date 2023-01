Bigg Boss Tamil 6: உண்மையை இதுக்கு மேல மூடி மறைக்க முடியாதோ.. அப்போ அசீம் தான் டைட்டில் வின்னரா?

சென்னை: தனியார் கருத்துக் கணிப்புகளில் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் அசீம் அதிகம் ஓட்டுக்களை அள்ளி வந்த நிலையில், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அதை மறைக்க வேண்டும் என விஜய் டிவி நினைத்ததன் விளைவாகவே அவரை கடைசியில் சேவ் செய்து வந்ததாக இன்றைய ஷோ முடிந்ததும் அசீம் ஆர்மியினர் கமெண்ட் போட்டு விளாச ஆரம்பித்துள்ளனர்.

கடந்த வாரம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஷிவின் முதலில் சேவ் ஆனார். இந்த வாரம் அசீம் முதலில் சேவ் ஆகி உள்ளார். மக்கள் ஓட்டுக்கள் அடிப்படையில் சேவிங் ஆர்டர் நடைபெறவில்லை என்றும் அதில் செம ட்விஸ்ட் காத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விக்ரமன் அழகான க்ளீன் ஷேவ் எல்லாம் செய்து விட்டு செய்தி வாசிப்பாளராக எப்படி இருந்தாரோ அதே போல மாறிய நிலையில், அவருக்கு ஒரு வேளை டைட்டில் கிடைக்குமா? என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.

அசீமுக்கு விவகாரமான சேக்ரிஃபைஸ் டாஸ்க்.. மீண்டும் முட்டிக்கொள்ளும் மகேஸ்வரி மற்றும் அசீம்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Will Azeem lift the title, fans expecting after he saved first on this week. Vikraman saved second. Both Azeem and Vikraman will be guessed to stand on grand finale stage with Kamal Haasan like Season 4.