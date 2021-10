பிக்பாஸ் இறுதிப் போட்டியாளர்கள் யாரு தெரியுமா...விஜய் டிவி வெளியிட்ட சஸ்பென்ஸ் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்று மாலை துவங்க உள்ளதால், தற்போது அனைவரின் மனதிலும் உள்ள ஒரே கேள்வி, யாரெல்லாம் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் போக போகிறார்கள் என்பது தான். இதை வைத்து தான் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய விவாதமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இரண்டாவது கட்ட சூட்டிங்கை முடித்த விக்ரம் படக்குழு... அப்டேட் சொன்ன டைரக்டர்

இதற்கிடையில் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டும் விதத்தில் பல விதங்களில் ப்ரோமோ வீடியோக்களை வெளியிட்டு அசத்தி வருகிறது விஜய் டிவி. நிகழ்ச்சி துவங்க இன்னும் சில மணி நேரங்களே உள்ளதால், இன்று பிக்பாஸ் மேடையிலேயே கமல் தோன்றுவது போன்ற ப்ரோமோ வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது விஜய் டிவி. இது போட்டியாளர்கள் யார் என கேட்டு கமல் பேசும் லேட்டஸ்ட் ப்ரோமோ அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

English summary

vijay tv's latest promo for bigg boss tamil season 5 had suspense about contestants. and also shows audiences are allowed in this season. so fans excited to see kamal's question - answer session.