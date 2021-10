பிக்பாஸ் விதிகளை திக்கி திணறி படிக்கும் ராஜு... காமெடியாக வெளியான ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நேற்று பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கியது. இடைவிடாது ஐந்து மணி நேரம் ஒளிபரப்பான இந்நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கினார். கானா பாடகி, நாட்டுப்புற பாடகர்கள், நடிகர்கள், நடிகைகள், தொகுப்பாளர் என பல துறைகளை சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர்.

இன்று முதல் தினமும் இரவு 10 மணிக்கு துவங்கி 11 மணி வரை பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும். இதற்கான ப்ரோமோக்களை விஜய் டிவி வெளியிட்டு வருகிறது. கலக்கலாக, காமெடியாக இருக்கும் முதல் நாள் ப்ரோமோ ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

English summary

Vijay tv revealed first and second promos for bigg boss tamil season 5 as jolly entertained one. fans like this promos and hope that this season would be better than previous seasons. priyanka and raju will entertain this season.