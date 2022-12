எல்லாரையும் நம்பி நம்பி ஏமாந்துட்டேன்... மகனை நினைத்து கண்கலங்கிய பிக் பாஸ் போட்டியாளர்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிவிடும்.

தற்போது 10வது வாரத்தின் இறுதி பகுதியில் இருக்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் இருந்து யார் எவிக்சன் செய்யப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இன்றைய தினத்துக்கான டாஸ்க்கில் பிக் பாஸ் வீட்டில் நடந்த சில சண்டைகள் வைரலாகி வருகின்றன.

என்னடா நடக்குது அங்க.. அசீம் மீது ஏறி விளையாடும் மைனா.. ஷாக்கான பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 67th day. In this case, the third promo for the 67th day has been released now. ADK's cry that he trusted everyone and cheated him is going viral.