பிக் பாஸ் சீசன் 6: ஷிவின் தான் சூப்பர் ஸ்டார்... விக்ரமனை கட்டிப் பிடித்து அழுத மணிகண்டன்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 12வது வாரத்தின் இறுதிப் பகுதியை நெருங்கிவிட்டது.

கடந்த வாரம் தனலட்சுமி எவிக்சன் செய்யப்பட்ட பிறகு, மீதமிருக்கும் 9 போட்டியாள்ர்களும் தங்களது ஆட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் மணிகண்ட எவிக்சன் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், வேறு எதும் ட்விஸ்ட்கள் உள்ளதா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இதனிடையே தற்போது வெளியான இன்றைய தினத்துக்கான இரண்டாவது ப்ரோமோ, ரசிகர்களிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

உன் வாழ்க்கை உன் கையில்... புதிய நம்பிக்கை வாசல்... ரஜினி, கமலின் மோட்டிவேஷன் புத்தாண்டு வாழ்த்து

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 84th day. In this case, the second promo for the 84th day has been released now. In this promo, Myna Nandhini awarded Tamil Nadu Superstar to Shivin in the Bigg Boss house.