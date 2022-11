கைத்தட்டல், பாராட்டு.. ஆணவமாக மாறக்கூடாது..தனலட்சுமிக்கு ரசிகர்கள் அட்வைஸ்!

சென்னை : பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி சிறப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 21 போட்டியாளர்கள் அறிமுகமானார்கள். இதில், இதுவரை மூன்று போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

ஒவ்வொரு வாரமும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை வார இறுதி நாட்களில் கமல் வந்து பேசுவது ஒவ்வொரு சீசனிலும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு வருகிறது.

கடந்த வாரம் நடந்த பல பிரச்சனைகளை சனி மற்றும் ஞாயிறுகளில் கமல் சிறப்பாக பேசி இருந்தார். இது பிக்பாஸ் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. பிரபலங்கள் பலரும் கமலுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ல் இருந்து வெளியேற போறது இவங்க தானா? அடித்துச் சொல்லும் ரசிகர்கள்!

English summary

In the second promo for today's episode of Bigg Boss, Dhanalakshmi was asked which character she could change to perform better. For that question, Shereena said anyone can trigger you soon. Fans are trolling Dhanalakshmi after watching this promo.