Bigg Boss Tamil 6: டேஞ்சர் ஜோனில் இந்த வாரம் யார் இருக்காங்க.. திமிரா பேசுனவங்க வெளியேற போறாங்களா?

சென்னை: 50 நாட்களை வெற்றிகரமாக கடந்து பிக் பாஸ் சீசன் 6 ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் போட்டியாளர்கள் ரசிகர்களை கவர்வதும், அதன் பிறகு கம்பளி போர்த்தி படுத்துத் தூங்குவதும் என்கிற நடைமுறை இந்த சீசனிலும் அப்படியே தொடர்கிறது.

போன வாரத்தை போலவே இந்த வாரமும் ஓப்பன் நாமினேஷன் வைத்த நிலையில், முகத்தில் கரி பூசி நாமினேட் செய்வது போல க்ரீமை முகத்தில் பூசி போட்டியாளர்கள் நாமினேட் செய்தது மேலும், பரபரப்பை கூட்டி உள்ளது.

இந்த வாரம் யாரெல்லாம் நாமினேட் செய்யப்பட்டனர். யார் டேஞ்சர் ஜோனில் உள்ளனர் மற்றும் யார் வெளியேற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை விரிவாக அலசுவோம் வாருங்கள்..

English summary

Bigg Boss Tamil 6: This Week Eviction Predictions are here. Private Polls shows Myna Nandhini will evict this week from Bigg Boss house and Queency also have many chances to leave the house this week.