Wildcard என்ட்ரி எப்போது....மெளனம் காக்கும் பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 துவங்கப்பட்டு 21 நாட்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. 22 ம் நாளான இன்று, வரும் வாரத்திற்கான நாமினேஷன் ப்ராசஸ் நடத்தப்பட உள்ளது. மொத்த 18 போட்டியாளர்கள் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்ட நிலையில், முதல் வாரத்தில் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நமிதா மாரித்து வெளியேறினார்.

ஒரு குறும்படம் கூட போடலியே ஆண்டவரே... புலம்பி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

இரண்டாவத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த சீசனின் முதல் எலிமினேஷனில் நாடியா சாங்கும், மூன்றாவது வாரத்தில் நடத்தப்பட்ட எலிமினேஷனில் அபிஷேக் ராஜாவும் வெளியேற்றப்பட்டனர். தற்போது 15 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

English summary

After Namitha marimuthu walked out from bigg boss 5 house, some sources said that mila will replacement for namitha. another soucers said namitha or mila or shalu shammu will entry through wildcard entry. but still no confirmation news revealed about wildcard entry.