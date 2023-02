தப்பா உன்னைத் தொட்டு தள்ளிவிட்டேனா.. தனாவுக்கு போன் போட்டு கேட்ட அசீம்.. அந்தர் பல்டி தான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வெறும் ரியாலிட்டி ஷோ தான் என்றும் ரியாலிட்டி கிடையாது என சொன்னாலும், ரசிகர்கள் அதுகுறித்த தெளிவு இல்லாமல் இருப்பது தான் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளின் வெற்றியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

அசீமுக்கு டைட்டில் தந்த நிலையில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பேசு பொருளாக உள்ளது. ஆரி இப்போ என்ன செய்யுறாரு, ஆரவ் என்ன பண்றாரு, ரித்விகா என்ன ஆனங்க என்பதெல்லாம் ரசிகர்கள் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, என்பது காலத்தின் கட்டாயம்.

அடுத்த சீசன் வந்து விட்டால் அசீமையே ரசிகர்கள் மறந்து விட்டு அப்போ யாரு பிக் பாஸ் வீட்டில் அராஜகம் செய்கின்றனர் என்றும் ரசிகர்களின் மனதை யார் கவர்கிறார் என்பதையும் பற்றி பேச போயிடுவாங்க.. இந்நிலையில், பேட்டிகளில் விக்ரமன் குறித்தும் தனா குறித்தும் அசீம் அளித்த பேட்டி வீடியோக்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

AK63: அஜித்தை இயக்குகிறாரா அட்லி.. தெறிக்கும் ஹாஷ்டேக்.. அப்போ விஜய் படம் என்ன ஆச்சு பாஸ்?

English summary

Bigg Boss Title Winner Azeem asks Dhana via phone call about Toy Task fight and she told nothing wrong touch happened on that time and Azeem will always my brother in a recent interview shocks fans.