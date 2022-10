விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து தளபதி 67ல் இணையும் பிக்பாஸ் பிரபலங்கள்… விஜய்யின் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இவர் தான்

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

வாரிசு படத்தைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தனது 67வது படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளார்.

தற்காலிகமாக தளபதி 67 என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தில் பிக் பாஸ் பிரபலங்கள் சில கமிட் ஆகியுள்ளனர்.

English summary

Vijay's Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj will begin shooting soon. Bigg Boss season 5 title winner Raju will play an important role in this film. Similarly, it is said that Myna Nandhini, who participated in Bigg Boss season 6, will also act in Thalapathy 67.