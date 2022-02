கல்யாணம் எப்போ...பாலா கேள்விக்கு சிம்பு சொன்ன பதிலை பாருங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் முதல் நாள் ஷோ முடித்து விட்டு கிளம்ப போகும் சமயத்தில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக கல்யாணம் எப்போ என கேட்டு ஷாக் கொடுத்தார் பாலா. அதற்கு சிம்பு சொன்ன பதிலை கேட்டு, அனைவரும் கைதட்டி ரசித்தனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஷோவில் இன்று முதல் கமலுக்கு பதில் சிம்பு தொகுத்து வழங்க உள்ளார். முதல் நாளிலேயே போட்டியாளர்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரையும் கவர்ந்து விட்டார் சிம்பு. போட்டியாளர்கள் அனைவரும் சிம்பு தான் புதிய ஹோஸ்ட் என ஏற்கனவே யூகித்து வைத்திருந்ததாக கூறினர். போட்டியாளர்களிடம் தனித்தனியாக பேசி, அனைவரையும் ஜாலி மூடிற்கு மாற்றினார் சிம்பு.

ஒரே நாளில் இரண்டு வைல்கார்டு என்ட்ரி...நோ எவிக்ஷன்...ஆரம்பமே அமர்க்களப்படுத்திய சிம்பு

English summary

On Simbu's first day in biggboss ultimate, Bala asked Simbu about his marriage. But Simbu replied in funny way. Earlier in the show one of his fan asked did we love. Simbu smartly said that he loved each and every fan.