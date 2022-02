வனிதா எதிர்பார்க்காத அதிர்ச்சியை கொடுத்த பிக்பாஸ்... என்ன தெரியுமா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கண்ணீர் விட்டபடி வெளியேறி சென்றார் வனிதா. பிக்பாஸ் பலமுறை சமாதானப்படுத்தியும் வெளியே போவதில் பிடிவாதமாக இருந்த வனிதாவிற்கு பிக்பாஸ் மிகப் பெரிய அதிர்ச்சி ஒன்றை கொடுத்துள்ளார். இதனை ரசிகர்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் முந்தைய ஐந்து சீசன்களை சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்றதுமே பெரும்பாலானவர்கள் வனிதா விஜயக்குமார் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்வார். அவர் கலந்து கொண்டால், வீட்டில் வேற லெவலில் அனல் பறக்கும் என சொன்னார்கள். அதே போல் போட்டியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டு, முதல் ஆளாக வீட்டிற்குள் அனுப்பப்பட்டார் வனிதா.

கண்ணீருடன் பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய வனிதா...இது தான் காரணமா ?

English summary

In bigg boss ultimate, bigg boss try to convince vanitha vijayakumar. But she did't accept bigg boss's words. On one stage bigg boss lost his cool and allowed vanitha to walked out via confession room door. Bigg boss said vanitha's things will send later. Vanitha shocked on this unexpected words from bigg boss.