Bigg Boss Ultimate Finale..வீட்டிற்குள் வந்து குத்தாட்டம் போட்ட சிம்பு..தாமரை சொன்ன 'நச்சு' பதில்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் இறுதி நாளான இன்று, ஆட்டம் பாட்டம் என வீடே களைகட்டி உள்ளது. இறுதியாக இருக்கும் நான்கு பேரில் யார் டைட்டிலை வெல்ல போகிறார் என தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

ஹாட்ஸ்டாரில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இறுதிக்கட்டத்திற்கு வந்துள்ளது. 75 நாட்கள் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகிய பிறகு, வார இறுதி எபிசோட்களை சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வந்தார். 14 போட்டியாளர்கள் மற்றும் 2 வைல்டுகார்டு என்ட்ரியாக பங்கேற்றனர்.

எப்படியாவது பணத்தை பிடுங்கணும்.. அந்த நடிகரை உள்ளே இழுத்தாத்தான் சரி பட்டு வரும்.. மாஸ்டர் பிளான்?

English summary

In the latest promo of the Bigg Boss Ultimate Finale, Simbu enters the Bigg Boss Ultimate House and dances with the finalists to folk music. After that, he asked the finalists who would be the winner. Thamarai immediately replied that she would win.