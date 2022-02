அட கொடுமையே...கன்டென்ட் இல்லையா...வேக் அப் சாங்கிற்கு ப்ரோமோ வெளியிட்ட பிக்பாஸ்

சென்னை : வழக்கமாக பிக்பாஸ் ப்ரோமோ என்றால் அன்று நடக்கும் சண்டைகள் அல்லது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பற்றியதாக தான் இருக்கும். ஆனால் வேக் அப் சாங்கிற்கே ப்ரோமோ வெளியிட்ட கொடுமை பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் நடந்து வருகிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30 ம் தேதி துவங்கியது. இதில் முந்தைய ஐந்து சீசன்களில் பங்கேற்றவர்களில் இருந்து 14 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு போட்டியாளர்களாக அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். அதுவும் தாங்கள் கலந்து கொண்ட சீசன்களில் பெரிய அளவில் பரபரப்பை கிளப்பியவர்களை போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்து அனுப்பி உள்ளனர்.

English summary

Usually the Big Boss promo would be about the fights or interesting things that happen that day. But now the promo has been released for wake up song in Big Boss Ultimate. Netizens troll this in social media.