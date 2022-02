கமலுக்கு பதில் நான் இங்கு வரவில்லை...வந்ததுமே கைதட்டல்களை அள்ளிய சிம்பு

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் வந்து உடனேயே கமலை பற்றி பேசிய சிம்பு, தான் எதற்காக இந்த ஷோவிற்கு வந்தேன் என்பதை அசத்தல் விளக்கமாக அளித்தார். இது சிம்பு ரசிகர்களை மட்டுமல்ல, பிக்பாஸ் ரசிகர்களையும் பெரிதும் கவர்ந்து, கைதட்டல்களை அள்ளி குவித்தது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களை தொடர்ந்து, பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். 14 போட்டியாளர்களுடன் ஓடிடி வெர்சனாக 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட், டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வந்தது. 10 வாரங்களைக் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்று வாரங்கள் நிறைவடைந்துள்ளது.

English summary

In Bigg boss ultimate, new host Simbu enter into the show. Before starting the show he meet contestants. After come to stage, Simbu spoke about Kamal and clarify that why he come to the show.