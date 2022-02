ஆஹா...அடுத்த ஆட்டமா... பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வைல்கார்டு என்ட்ரி இவரா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஷோவில் வைல்கார்டு என்ட்ரியாக வரப்போகும் போட்டியாளர் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதை கேள்விப்பட்டதும் ஏற்கனவே வனிதா ஆட்டமே தாங்க முடியல. இதுல இவர் வேறயா. ஆட்டம் இனி கலைகட்டுமே என ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர ஷோவாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மிகவும் பரபரப்பாக 14 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் வாக்குவாதங்கள், பழைய கதைகள் என சுவாரஸ்யம் சூடுபிடித்து வருகிறது.

English summary

Latest buzz is that oviya is to come as wildcard entry in bigg boss ultimate. wildcard entry is going to be held soon. oviya participated in bigg boss season 1 as contestant. she was expected to win the title. but unfortunately she went out in between the show.