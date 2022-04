பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...பாலாவிற்கு கிடைத்த பரிசுத் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நேற்று நிறைவடைந்த நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியில் பாலா வென்ற பரிசுத் தொகை பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. டைட்டிலை வென்ற பாலாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

பிக்பாஸ் 5 சீசன்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சனாக முதல் முறையாக 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கப்பட்டது. டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30 ம் தேதி துவங்கி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வந்தது. மொத்தம் 14 போட்டியாளர்களுடன் இந்த போட்டி துவங்கப்பட்டது.

The Bigg Boss Ultimate Finale was held yesterday. Balaji Murugadoss won the title trophy and got prize money of 20 lakhs. Bala's salary for Bigg Boss Ultimate and prize money totaled 50 lakhs.Niroop was runner-up and Ramya Pandian was 2nd runner-up.