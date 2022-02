பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...புதிய ஹோஸ்ட் யார்? இன்று முக்கிய அறிவிப்பு வருது

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து கமல் விலகுவதாக சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். இதனால் அடுத்து பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க போவது யார் என அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை இன்று வெளியிட உள்ளதாக ஹார்ட்ஸ்டார் அறிவித்துள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 5 முடிந்த சில நாட்களிலேயே ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் துவங்கப்பட்டது. ஜனவரி இறுதி வாரத்தில் துவங்கிய பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டை கமல் தொகுத்து வழங்க வருவாரா என ஆரம்பம் முதலே அனைவரும் கேட்டு வந்தனர். இந்த கேள்விக்கு நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலேயே, மக்களை சந்திக்க வாய்ப்பளிக்கும் பிக்பாஸ் எந்த ரூபத்திற்கு போனாலும் நான் வருவேன். வாட்ச் ரூபத்திற்கே சென்றாலும் அங்கும் நான் வருவேன் என்றார்.

Disney plus hotstar tamil said that bigg announcement will come today. sources said that this was official announcement about new host. Already medias breaks new bigg boss ultimate host was simbu.