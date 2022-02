ரசிகர்களின் அதிருப்தி பெற்ற இருவர்... இந்த வாரம் வெளியேற போவது யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கிய சில நாட்களிலேயே ரசிகர்களை கவருவதற்கு பதிலாக, அதிருப்தி பெற்ற இரண்டு போட்டியாளர்கள் தான் டேஞ்சர் ஜோனில் உள்ளார்கள். இவர்களில் யார் வெளியேற போகிறார் என்பது தான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

டிவி.,யில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்து சீசன்களும் வெற்றி அடைந்ததை தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சன் சமீபத்தில் துவங்கப்பட்டது. பிக்பாஸ் அல்டிமேட் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களிலும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட 14 போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.

படத்தின் தலைப்பை மாற்றிய சுசீந்திரன்... அவர் சொன்ன விளக்கத்தை பாருங்க

English summary

According to latest online voting, in bigg boss ultimate suresh, vanitha, abinay has got least number of votes. But first target for eviction was vanitha. From the beginning she has been fighting with other contestants. Meanwhile,abinay smoking in 24 hours live program caughted by camera recently.