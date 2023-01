பிக் பாஸ் பாவனியை வெளுத்து வாங்கிய விக்ரமன்... இவரு ரியலாவே இப்படித்தானா?: ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டி கடந்த 22ம் தேதி முடிவுக்கு வந்தது.

ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் மூவரும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 பைனலிஸ்ட்டாக மேடையேறினர்.

இவர்களில் அறம் வெல்லும் என்ற ஹேஷ்டேக்கில் ரசிகர்கள் மத்தியில் ட்ரெண்டான விக்ரமன் டைட்டில் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அசீம் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் பாவனியை விக்ரமன் வெளுத்து வாங்கிய வீடியோ வைரலாகி வருவதோடு, ரியலாகவும் அவர் துணிவான ஆள்தான் என ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Aseem emerged as the title winner of Bigg Boss season 6. The much-awaited Vikraman became the runner-up. While netizens are commenting that Vikraman is the real winner. In this case, Bigg Boss fames Vikraman and Pavani's unseen serial video is trending now.