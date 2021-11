நான் தப்பா தொடல... அக்ஷரா விவகாரம் குறித்து டீப் டிஸ்கஷனில் சிபி- நிரூப்.. பிக்பாஸ் புரமோ!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய எபிசோடுக்கான மூன்றாவது புரமோ வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இந்த வார லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்காக நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை தெரியும் உண்மை என்ற டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு ஹவுஸ்மேட்டும் தங்களுக்காக அல்லாமல் மற்றவர்களுக்காக விளையாட வேண்டும்.

பிக் பாஸா? அல்லது பீப் பாஸா? கேள்வி கேட்ட பாலாஜி முருகதாஸ்.. வெளுத்து வாங்கும் ரசிகர்கள்!

இதில் பிடிக்காதவர்களின் பொம்மைகளை எடுத்து அவர்களை தோற்கடிக்கலாம். பிடித்தவர்களின் பொம்மைகளை எடுத்து வெற்றி பெறச் செய்யலாம்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Biggboss Today's third promo has been released. Ciby justifies what he did in yesterday's episode. Niroop says i didnt touch her in wrong way.