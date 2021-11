பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் நபர் இவர்தான்... மிகக் குறைந்த வாக்கு... லீக்கான தகவல்!

சென்னை: பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியேறப்போகும் போட்டியாளர் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 45 நாட்களை கடந்துள்ளது.

18 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து நமீதா மாரிமுத்து எவிஷனுக்கு செல்லாமலேயே வெளியேறினார்.

பிக்பாஸ் மோதல்...இன்றைய ஸ்பெஷல் தாமரை – இசைவாணி

English summary

Biggboss Tamil 5: Isaivani gets less vote in Biggboss house. Sources says she may go out from biggboss house this week.