பிக்பாஸ் வீட்டில் முகமூடி போடாமல் இருப்பவர்கள் இவர்கள் மட்டும்தான்.. கமல் கொடுத்த கலக்கல் டாஸ்க்!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் யாரெல்லாம் இன்னமும் முகமூடியை கழட்டாமல் உள்ளார்கள் என முகமூடி வழங்கும் டாஸ்க்கை கொடுத்தார் கமல்.

நேற்று சனிக்கிழமை என்பதால் கமல் ஹவுஸ்மேட்டுகளை சந்தித்த கமல் இந்த வாரம் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதித்தார். இதனை தொடர்ந்து பாராட்டுக்குரியவர்களை பாராட்டிய கமல், விளாச வேண்டியவர்களை விளாசினார்.

இறுதியாக இந்த வீட்டில் சிலரிடம் பேச முடிவதில்லை, அதற்கு காரணம் அவர்கள் இன்னமும் பேசு பொருள் ஆகவில்லை என்ற கமல், யாரெல்லாம் முகமூடி போட்டிருக்கிறார்கள் என ஒரு டாஸ்க்கை கொடுத்தார்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Kamal given Mask task to the house mates Biggboss Tamil 5: Kamal given Mask task to the house mates. Some house mates only not wearing mask in the house.