எந்த நேரத்துல வேணாலும் அவன் கூட பேசுவேன்.. நீ யாரு கேட்க? சிபி அன்ட் ராஜுவை செம ரைடுவிட்ட பாவனி!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய எபிசோடுக்கான மூன்றாவது புரமோ வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வார லக்ஸரி பட்ஜெட் டாஸ்க்காக அரசியல் மாநாடு டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் பிக்பாஸ் ஹவுஸ்மேட்ஸ் மூன்று அணிகளாக பிரிந்து மூன்று கட்சிகளாக உள்ளனர்.

English summary

Biggboss Tamil 5: Pavani shouts at Raju and Ciby. Third promo reveals Pavani does not want others to talk about her relationship with Abhinay.