கடன் வாங்கி சட்டை போடுறேன்.. என்னை போய் அப்படி சொல்லீட்டீங்களே.. கண்ணீர்விட்டு கலங்க வைத்த தாமரை!

சென்னை: கடன் வாங்கி டிரெஸ் போடும் என்னை அப்படி சொல்லிவிட்டீர்களே என இமான் அண்ணாச்சியிடம் கூறி கண்ணீர்விட்டார் தாமரை செல்வி.

பிக்பாஸ் வீட்டில் இமான் அண்ணாச்சிக்கும் இசைவாணிக்கும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஏக பொருத்தமாக உள்ளது.

சிறுசிறு விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இமான் அண்ணாச்சிக்கும் இசைவாணிக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது.

English summary

Biggboss Tamil 5: Thamarai selvi cried to Iman Annachi. Thamarai Selvi says she is not having dress getting dress from all the house mates.