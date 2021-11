அப்போ.. இந்த வாரம் வெளியேறப் போறது இவர்தானா? நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் இடம்பிடித்த 9 பேர்!

சென்னை: பிக்பாஸ் நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் 9 பேர் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில் இந்த வாரம் வெளியேறப் போவது யார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வாரம் தோறும் திங்கள் கிழமைகளில் எவிக்ஷன் புராசஸிற்கான நாமினேஷன் புராசஸ் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் நாமினேட் செய்யப்படும் போட்டியாளர்களில் மக்களின் அதிக வாக்குகளை பெறும் போட்டியாளர்கள் சேவ் செய்யப்படுவார்கள். குறைந்த வாக்குகளை பெறும் போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள்.

English summary

Biggboss Tamil 5: who will be eliminated this week from biggboss house? Netizens wants Isaivani should be eliminated from the house.