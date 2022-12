115 விருதுகளையும் கண்ணுல காட்டு... பார்த்திபனை வடிவேலு ரேஞ்சுக்கு கலாய்த்த ப்ளு சட்டை மாறன்...

சென்னை: பார்த்திபன் இயக்கி நடித்த இரவின் நிழல் திரைப்படம் ஜூலை 15ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் திரைப்படமாக வெளியான இரவின் நிழல், தற்போது சென்னையில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படுகிறது.

இதனையடுத்து சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பார்த்திபன், இரவின் நிழல் திரைப்படம் 114 விருதுகளை வென்றுள்ளதாக கூறியிருந்தார்.

