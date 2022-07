’சேரி’ன்னு சொல்லாதீங்க பார்த்திபன்.. ப்ளூ சட்டை மாறன் விளாசல்.. செருப்பு மாலை பிரச்சனைக்கும் ட்வீட்!

சென்னை: இரவின் நிழல் படம் உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் திரைப்படம் இல்லை என கடுமையாக விமர்சித்த ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு பார்த்திபன் ரசிகர்கள் செருப்பு மாலை அணிவித்த போட்டோக்களையும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்து பதிலடி கொடுத்துள்ளார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

மேலும், 'சேரி' என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க பார்த்திபன் என பிரிகிடா பேசிய சர்ச்சைக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் விதமாக பார்த்திபன் ட்வீட் போட்டு அவரும் சர்ச்சையில் சிக்கிய ட்வீட்டை எடுத்து விளாசித் தள்ளி இருக்கிறார்.

இயக்குநர் பார்த்திபன் மற்றும் விமர்சகர் ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு இடையே இந்த வாரம் மிகப்பெரிய ட்விட்டர் மோதல் மூண்டுள்ளது.

இது ரொம்ப ஓவர்.. ப்ளூ சட்டை மாறன் உருவபொம்மை எரிப்பு.. ரசிகர்கள் அட்ராசிட்டி!

English summary

Blue Sattai Maran slams Parthiban via his tweet, he tweeted, "Mr.Parthiban. Please stop using the word 'Cheri'. You have many other ways to promote your film #IravinNizha"l