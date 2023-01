ஷாருக்கானின் சர்ச்சை படம் பதான்.. தொடங்கியது முன்பதிவு..டிக்கெட் விலை என்ன தெரியுமா?

மும்பை : பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கிய பதான் திரைப்படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கிய நிலையில் டிக்கெட்டின் விலை ஏகத்திற்கும் அதிகரித்துள்ளது.

சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் ஷாருக்கான், தீபிகா படுகோனே ஜோடியாக நடித்துள்ள திரைப்படம் பதான்.

இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் பான் இந்தியா படமாக ஜனவரி 25ந் தேதி திரையரங்கில் வெளியாக உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் சாதனையை முறியடிக்கும் பதான்... பாய்காட் ட்ரோல் எல்லாம் பொய்யா கோபால்?

English summary

Shah Rukh Khan starrer Pathaan, which is releasing on January 25, start from Rs 55 and go up to Rs 2100. Let's take a look at the full list of Pathaan ticket prices