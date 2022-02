வலிமையால் குஷியான போனி கபூர்...மீண்டும் வினோத்துடன் கூட்டணி...இந்த முறை ஹீரோ யாரு தெரியுமா ?

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஹெச்.வினோத், அஜித், போனி கபூர் இணைந்த வலிமையும் செம கலெக்ஷன் பார்த்து வருகிறது. இதனால் வினோத்தை வைத்து மற்றொரு படத்தை தயாரிக்க முடிவு செய்துள்ளாராம் போனி கபூர்.

முதல் படத்திலேயே வித்தியாசமான கதை, ரசிக்க வைத்த திரைக்கதை என அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் டைரக்டர் ஹெச்.வினோத். இரண்டாவதாக கார்த்தியை வைத்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தை எடுத்தார். இந்த படம் கொடுத்த வெற்றி வினோத்தை வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கு உயர்த்தியது. அஜித்தை வைத்து நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார்.

English summary

Ajith's Valimai crossed 100 crores in collections in just 3 days. For this grand success, Boney Kapoor decided to team up with director Vinoth for the fourth time. Vinoth, on the other hand, will direct Vijay Sethupathi and Yogi Babu as heroes this time.