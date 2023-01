வடிவேலு தாயார் காலமானார்.. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இரங்கல்.. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் அஞ்சலி

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலுவின் தாயார் சரோஜினி (எ) பாப்பா வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 87. வடிவேலுவின் அம்மா மறைவை அறிந்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

வைகைப்புயல் வடிவேலு என அடைமொழியுடன் ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வரும் நடிகர் வடிவேலு சில ஆண்டுகளாக சினிமாவில் நடிக்காமல் இருந்து வந்தார்.

அவர் மீது போடப்பட்டிருந்த தடை நீக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் ஹீரோவாக நடித்த நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியானது. இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார் வடிவேலு.

சிறந்த துணை நடிகர் விருதை வென்ற மாஸ்டர் மகேந்திரன்!!

English summary

Cheif Minister MK Stalin condoled for Vadivelu Mother demise who passed away last night at Madurai Viraganur. Comedy actor Vadivelu feels very bad after his beloved mother passes away many celebrities and fans mourns and condoled in social media.