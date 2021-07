கொகுசு கார் வரிவிலக்கு தொடர்பான மேல்முறையீடு.. விஜய்யின் கோரிக்கையை ஏற்றது சென்னை ஹைகோர்ட்!

சென்னை: கொகுசு கார் வரிவிலக்கு தொடர்பான மேல்முறையிட்டு வழக்கை தீர்ப்பு நகலின்றி விசாரிக்க நடிகர் விஜய் கோரிய மேல்முறையீட்டை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுள்ளது.

நடிகர் விஜய் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சொகுசு காரை இறக்குமதி செய்தார்.இந்த காரை பதிவு செய்ய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தை அனுகிய போது, வாகனத்திற்கு நுழைவு வரி செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.

பிரியாமணியின் திருமணம் செல்லாது...வழக்கு தொடர்ந்த முஸ்தஃபாவின் முதல் மனைவி

இதையடுத்து, காரை இறக்குமதி செய்த போது, இறக்குமதி வரி செலுத்தியுள்ள நிலையில், நுழைவு வரி விதிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என விஜய் தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

The Chennai High Court has accepted the petition filed by actor Vijay seeking a hearing on the luxury car tax exemption without a copy of the judgment.The Chennai High Court has directed the registrar to list Vijay's appeal without a copy of the judgment.