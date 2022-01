அடுத்த சொகுசு கார் வழக்கு...விஜய்க்கு அபராதம்...நிறுத்தி வைத்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சென்னை : நடிகர் விஜய் இறக்குமதி செய்த பிஎம்டபிள்யூ சொகுசுகாருக்கு அதிகப்படியான அபராதம் விதிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடர்ந்த வழக்கில், எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இந்திய அளவில் டாப் நடிகராக மாறி உள்ள விஜய் அடுத்தடுத்து சொகுசு கார் வழக்குகளில் சிக்கி வருவது கோலிவுட்டில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவரது அடுத்த படங்கள் பற்றிய தகவல் ஒரு பக்கம் பரபரப்பை கிளப்பி வரும் நிலையில், மற்றொரு புறம் சொகுசு கார் வழக்குகளும் விஜய்யை விடாமல் தொடர்ந்து வருவது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

After Rolls Royce Ghost car case, now Vijay's BMW car case come to hiring. In this case Chennai high court issued interim stay order for collecting extra fine from Vijay. Next hiring will postponed to February 1st.