அசத்தலான சியான் 60 அப்டேட்...முக்கிய நாளில் இந்த அறிவிப்பா?

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் சியான் 60 படத்தில் முதல் முறையாக விக்ரமும், அவரது மகன் துருவ் விக்ரமும் இணைந்து நடிக்கிறார்கள். கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது.

போஸ்டர் வெளியிட்டதோடு சரி அதற்கு பிறகு இந்த படம் பற்றிய தகவல்கள் அதிகம் வெளி வரவே இல்லை. அவ்வப்போது துருவ் விக்ரம் தான் அப்பாவுடன் தான் எடுத்துக் கொண்ட செல்ஃபிக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். இருந்தாலும் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சமும் குறையவில்லை.

English summary

chiyaan 60 shooting will expected to wrapped up soon. important announcement on this movie will revealed on august 15 th. karthik subburaj planned to complete the total shooting on next week.