சியான் 61 படத்துக்கு பூஜை போட்டாச்சு.. பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம்.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

சென்னை: சார்பட்டா பரம்பரை படத்தைத் தொடர்ந்து நட்சத்திரம் நகர்கிறது என்கிற படத்தை இயக்கி உள்ள இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் அடுத்ததாக சியான் 61 படத்தை இயக்குகிறார்.

அதற்கான பிரம்மாண்ட பூஜை இன்று சென்னையில் போடப்பட்டது. அதன் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

அட்டகத்தி படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பா. ரஞ்சித் மெட்ரா, கபாலி, காலா, சார்பட்டா பரம்பரை உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கி இந்திய சினிமாவில் தனது முத்திரையை பதித்துள்ளார்.

English summary

Chiyaan Vikram 61 movie pooja held today in a grand manner. Director Pa Ranjith joined with Vikram for his next and GV Prakash join hands for the first time with Pa Ranjith.