ரோலக்ஸ் கேரக்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்... தப்பு பண்ணிட்டீங்களே சீயான்... விக்ரம் 2வில் சர்ப்ரைஸ்

சென்னை: கோலிவுட்டில் பல வருடங்களாக நிலையான அங்கீகாரத்துக்காக போராடிய விக்ரம், சேது படத்தில் சிறப்பாக நடித்து பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.

சேது படத்தில் இருந்து சீயான் விக்ரம் என அழைக்கப்படும் அவர், தற்போது கோலிவுட்டின் டாப் மோஸ்ட் வான்டட் நடிகராக கலக்கி வருகிறார்.

கடந்தாண்டில் மகான், கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் படங்களில் நடித்த விக்ரம் தற்போது தங்கலான் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், கமலின் விக்ரம், விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் தளபதி 67 படங்களில் வில்லனாக நடிக்க விக்ரம் மறுத்துவிட்ட தகவல் தற்போது கிடைத்துள்ளது.

English summary

Suriya played the role of Rolex in Kamal's Vikram. It is said that Vikram was originally supposed to play this character. Likewise, Vikram refused to play the villain in Thalapathy 67. However, it is said that Vikram may play the role of villain in the second part of Vikram.