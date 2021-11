மன்னிப்பு கடிதம் கேட்கும் சிபி... தர மறுக்கும் பிரியங்கா, பாவ்னி

சென்னை : பிக்பாஸ் 5 நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டு 50 நாட்கள் கடந்து விட்டது. துவக்கத்தில் 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது போட்டியாளர்களாக 13 பேர் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர்.

இதுவரை அபிஷேக் ராஜா மற்றும் அமீர் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர். விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 today episode, cibi gave punishment to priyanka and pawni. cibi ask apology letter to priyanka and pawni. intially priyanka not accepted cibi and finaly she accepts cibi and gave apology letter.