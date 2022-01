சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் வீட்டு திருமணம்...யாருக்கெல்லாம் அழைப்பு தந்திருக்கிறார் தெரியுமா ?

சென்னை : பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர், விநியோகஸ்தர், பைனான்சியர் மற்றும் தியேட்டர் அதிபர் அன்புச்செழியன் - ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் இல்லத் திருமணம் விரைவில் நடக்க இருக்கிறது. இதற்காக விஐபி.,க்கள் பலரை நேரில் சந்தித்து இன்று திருமண அழைப்பிதழை வழங்கி உள்ளார் அன்புச்செழியன்.

இளம் தொழில்முனைவோரும், கோபுரம் சினிமாஸ் உரிமையாளருமான சுஷ்மிதா மற்றும் சன் ஐஏஎஸ் அகாடமி இயக்குநர் சரணுக்கும் பைனான்சியர் அன்புச்செழியனின் மகள் சுஷ்மிதாவிற்கும் பிப்ரவரி 21ம் தேதி அன்று திருவான்மியூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா கன்வென்ஷன் சென்டரில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது.

Cinema financier Anbu sezhiyan's daughter Susmitha's marriage with Gopuram cinemas Saran is to be held on February 21st.Today, Anbu Sezhiyan met CM M.K.Stalin, actor Rajinikanth, and Sivaji Ganeshan's family to invite them to his daughter's marriage function.