என்னுடன் பணியாற்றியவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுவதில்லை.. இயக்குநர் பா ரஞ்சித் பரபர!

சென்னை: தன்னுடன் பணியாற்றியவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுவதில்லை என பிரபல இயக்குநரான பா ரஞ்சித் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் வெற்றி இயக்குநராக வலம் வருபவர் பா ரஞ்சித். அட்டக்கத்தி, மெட்ராஸ், கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

கடைசியாக சார்பட்டா பரம்பரை படத்தை இயக்கியிருந்தார் பா ரஞ்சித். ஆர்யா நடிப்பில் குத்துச்சண்டையை மைய்யப்படுத்தி வெளியான இப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

Director Pa Ranjith says Cinema industry denies offers to actors who worked with him. Pa Rajith indirectly says caste discrimination is there in the film industry.